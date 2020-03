東灣華裔男子涉當中國間諜被判囚4年

【KTSF 陳嘉琪報道】

被控為中國國安部在美國從事間諜活動的東灣Hayward華裔男子Xue Hua Peng,與控方達成認罪協議後,在聯邦法庭被判入獄4年。

57歲的Peng,譯音彭學華的華裔男子是美國公民,他於去年11月與控方達成認罪協議,在奧克蘭(屋崙)聯邦法庭承認以未註冊的中國人員身份為中國辦事,將美國國家安全資料傳遞給中國。

法官週二判他入獄4年,並罰款3萬元。

起訴書指,被告2015年到2018年期間,幾次在灣區以及喬治亞州的酒店留下給情報人員的錢,然後拿走情報人員在酒店房間留下的情報資料,但這名情報人員是美國政府派出的雙重間諜,因此未有機密資料流出。

Peng在認罪協議中指出,2015年他到中國公幹時,一名國安部官員接觸他,Peng同意為對方傳遞資料,但他聲稱並不知道所傳遞資料的內容。

