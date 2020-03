新型肺炎擴散至全美50州 疫情5月初料到頂峰

【有線新聞】

美國全國50個州都有人感染新型肺炎,累計逾6,000確診、過百人死亡,政府計劃推出逾一萬億美元刺激經濟方案,包括直接向國民「派錢」。

美國疫情持續,西弗吉尼亞州也「失守」,確診首宗個案,全國50個州「淪陷」,加州三藩市灣區多個縣的居民如非購買糧食、藥物,一律禁止外出,紐約市也計劃仿傚。

國家過敏和傳染病研究所估計,疫情有可能未來45天,即是大約5月初到達頂峰。

特朗普總統呼籲國民盡量留在室內,避免非必要外出。

他說:「透過共同犧牲和短暫改變,我們可以保障公眾健康,也可以保障國家經濟。如果我們做好,坦白說,我們和全球各國,美國經濟可以迅速復元。」

同場的財長姆欽說,華府正在草擬刺激經濟方案,規模提高至一萬億美元,包括向國民提供現金援助,每人可獲最少1,000美元,另外也有減稅和支援中小企措施。

美國有線新聞網絡引述消息指,姆欽會見共和黨參議員時提及,如果華府不採取任何措施,新型肺炎疫情可能導致美國失業率升至20%,較2008年金融海嘯時更嚴重。

《紐約時報》取得華府一份長達100頁的內部報告,預料疫情持續最少一年半,可能不只一波疫情,有機會導致市面物資短缺,醫療、緊急服務和基礎設施受影響。

