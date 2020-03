新冠肺炎疫情為2020年畢業生添不確定因素（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

受疫情影響,對2020年畢業生來說,多了許多不確定的因素。

來自灣區、目前是麻州Amherst大學應屆畢業生的陳靖知,目前還繼續留在學校,她說學校已經通知剩下的學期,大家都不要回來上課,由於陳靖知主修戲劇,遠距學習對她來說是有些難度。

陳靖知說:「我有一堂課叫musical theater,特別難遠距學習,因為人需要在那裏,才可以一起跳舞、唱歌、演戲,如果沒辦法的話,現在我們還不知道如何遠距學習。」

由於受到疫情影響,已經有大學宣布取消畢業典禮,對於一生才一次的大學畢業典禮,不少應屆畢業生感到失望。

陳靖知說:「感覺有點像大家一起說再見,可是現在不確定,會不會有畢業典禮,就有點難決定說,我現在要說再見,還是待會再說再見,很多朋友已經走了,因為學校說這週五全部要離開,所以有點突然,大家都急著走。」

還沒畢業前,大家都已經開始找工作,現在很多公司都暫緩面試,對於2020年的畢業生,未來也多了一份不確定性。

陳靖知說:「有一個問題就是,不知道該如何面試,別的朋友好像比較難,有些朋友是戲劇,很多試鏡都沒有了,就得先取消或延期。」

陳靖知打算這個星期回家,很多大學生在外獨立習慣了,突然之間要回到家,相信對許多家庭來說,都是一個重新的調適。

陳靖知說:「我覺得有點奇怪,因為前兩個星期不能離開家裡,就會有點崩潰,可是我爸媽還是挺好的,我有點想念我媽媽煮的菜,平常我回到家我可以出去工作打工,現在沒辦法了。」

陳靖知週一幫外籍同學打包,在臨走前,跟兩位好友聚餐。

陳靖知說:「一個住台灣,因為要先回家,因為她覺得台灣現在比較安全,比美國安全,她說怕太晚回去美國越來越嚴重,台灣隔離越來越嚴重,所以她想快點回去。」

她說來自上海的同學,還是決定繼續留在美國,認為美國比較安全。

