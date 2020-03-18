新冠肺炎疫情為2020年畢業生添不確定因素（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

受疫情影響，對2020年畢業生來說，多了許多不確定的因素。

來自灣區、目前是麻州Amherst大學應屆畢業生的陳靖知，目前還繼續留在學校，她說學校已經通知剩下的學期，大家都不要回來上課，由於陳靖知主修戲劇，遠距學習對她來說是有些難度。

陳靖知說：「我有一堂課叫musical theater，特別難遠距學習，因為人需要在那裏，才可以一起跳舞、唱歌、演戲，如果沒辦法的話，現在我們還不知道如何遠距學習。」

由於受到疫情影響，已經有大學宣布取消畢業典禮，對於一生才一次的大學畢業典禮，不少應屆畢業生感到失望。

陳靖知說：「感覺有點像大家一起說再見，可是現在不確定，會不會有畢業典禮，就有點難決定說，我現在要說再見，還是待會再說再見，很多朋友已經走了，因為學校說這週五全部要離開，所以有點突然，大家都急著走。」

還沒畢業前，大家都已經開始找工作，現在很多公司都暫緩面試，對於2020年的畢業生，未來也多了一份不確定性。

陳靖知說：「有一個問題就是，不知道該如何面試，別的朋友好像比較難，有些朋友是戲劇，很多試鏡都沒有了，就得先取消或延期。」

陳靖知打算這個星期回家，很多大學生在外獨立習慣了，突然之間要回到家，相信對許多家庭來說，都是一個重新的調適。

陳靖知說：「我覺得有點奇怪，因為前兩個星期不能離開家裡，就會有點崩潰，可是我爸媽還是挺好的，我有點想念我媽媽煮的菜，平常我回到家我可以出去工作打工，現在沒辦法了。」

陳靖知週一幫外籍同學打包，在臨走前，跟兩位好友聚餐。

陳靖知說：「一個住台灣，因為要先回家，因為她覺得台灣現在比較安全，比美國安全，她說怕太晚回去美國越來越嚴重，台灣隔離越來越嚴重，所以她想快點回去。」

她說來自上海的同學，還是決定繼續留在美國，認為美國比較安全。

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