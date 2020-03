【KTSF】

中半島南舊金山Bintang羽毛球俱樂部有一名在那裡打球的居民,被確診感染新冠肺炎之後,該俱樂部週二宣布暫時關閉灣區所有6個會所。

Bintang羽毛球俱樂部表示,該名染病球員已經出院,目前在家療養俱樂部決定,將所有6個俱樂部中心關閉到4月7日,配合灣區6個縣的庇護令,而正如庇護令影響,同樣暫時關閉的眾多健身房。

Bintang將依照關閉時間延長會員的期限。

