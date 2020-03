美國民眾可領千元抗疫 聯邦稅可延後繳納

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府計劃注資超過1萬億元入金融體系,來緩沖因肺炎疫情對經濟造成的衝擊,這些刺激經濟的措施包括即時發出現金,和可以押後3個月繳交聯邦稅,但民眾必須準時在4月15日或之前報稅,加州方面,也可以押後兩個月報稅和繳稅。

特朗普政府正提出注資超過1萬億元入金融體系,來增加資金的流動性,當中包含有8,500億元的刺激經濟方案,這個方案建議每人可以得到現金1,000元,財政部長Steve Mnuchin說,希望可以在兩星期內寄出支票。

財長又說,特朗普總統已經授權可以在4月15日截止日期開始押後90天繳交聯邦稅,而毋需支付利息和罰金,這個延期繳稅涉及的款項總額增加到3,000億元,不過民眾必須準時在4月15日或之前報稅。

根據這個計劃,個人可以延期繳稅達100萬元,企業就可以押後繳稅多達1,000萬元,不過民眾必須準時繳交州政府稅,但加州、馬里蘭州和康涅狄格州就例外,因為加州已將報稅和繳稅的截止日期押後兩個月到6月15日。

