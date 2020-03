【KTSF】

隨著疫情越來越嚴峻,研發疫苗的工作更刻不容緩,而有自願者週一就接受了新型肺炎疫苗實驗的首劑疫苗試劑。

這項研究由國立過敏症及傳染病研究所資助,科學家週一在西雅圖展開,可能是新冠病毒肺炎疫苗的首階段研究,向一些健康的自願人士注射試劑。

週一首次只有4人,其中一名參加者是一間小型科技公司的營運經理,她表示面對疫情感到很無助,所以很高興有機會可以出一分力,總共會有45名自願人士接受分兩個月兩次的注射。

這次的試劑不含新型肺炎病毒,所以參加者絕不會受感染,但就算研究順利,最快都要12到18個月後才可以讓疫苗得到廣泛應用。

