美國週一增18人死亡 疫情爆發以來最高單日增幅

全美週一出現最少18宗新型肺炎死亡個案,是疫情爆發以來最多人死亡的一天,特朗普總統和副總統彭斯領導的抗疫小組,週一就疫情再召開記者會,發出抗疫新指引。

新指引建議公眾未來半個月避免10人以上聚會,避免不必要外出、社交活動,與在外面用餐,盡可能在家辦公與學習,所有長者更應留在家中。

新指引也建議出現社區傳播跡象的州分宣布停課,並關閉食肆、健身室、與其他人流密集的地點。

特朗普預計疫情有機會持續至7、8月,特朗普強調目前對於全國宵禁沒有任何決定,他在社交網站上提及當局會支援航空業等受疫情影響的行業時,帖文用上「中國病毒」字眼。

軍方則累積超過30人感染,國防部宣布謹慎起見,會「分隔」開正副防長,他們辦公只會透過視像會議交流。

