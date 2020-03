英國回港機票難求 有經濟艙機位貴平日兩倍（視頻）

【有線新聞】

英國「放任抗疫」政策令不少香港人想回港,但機票不只貴了很多,想找直航機票都很困難,香港行政長官林鄭月娥表示,國泰會加開英美回港的直航航班。

在英國好多人都想回香港「避疫」,但不是每個人都買到機票,陳先生和馮小姐表示,他們和家人一起找機票找了兩天,最終以約8,500元港幣買到機票。

留學生葉小姐則用了兩萬多人民幣購買國泰航空的機票,她指機上有很多人咳嗽。而CLARIE指,飛機爆滿,航班很擠逼,「我覺得這次香港應對新型肺炎做得很好,我不肯定英國是否以最好的方式處理,我不清楚,只有時間會證明一切。」

有線新聞記者早上看過幾間航空公司的機票,有倫敦香港直航的國泰經濟艙,星期四只剩一個位,往時最平5,000、6,000就有,現時單程盛惠16,000港元。

另外兩間有直航的維珍和英航,這星期都已沒有位,英航最快要到星期日才有一班轉機的航班,經吉隆坡回港,飛一日多一點,仍有一個位,要2萬多港元。

再用其他網頁找找,如果要便宜的,這張星期二出發,7,000多元的經濟艙機票由倫敦要經荷蘭阿姆斯特丹曼谷、胡志明市,轉三次機、搭足超過一日才返到香港。

想盡量增加「社交距離」,可以揀商務客位,17小時轉一次機,盛惠3萬。

林鄭月娥表示,這星期內國泰航空由英國倫敦回港,包括在曼徹斯特的航班會由12班增加到21班,同樣地在美國各市回港的航班都會由23增加到25班,而且會選用大型飛機 。她又指,政府會撥67,000個口罩給航空公司分發給英美回港的人。

