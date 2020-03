英國改變放任政策 呼籲國民避免所有非必要接觸

【有線電視】

英國一改應對疫情的放任政策,收緊指引,呼籲國民避免不必要接觸和外遊、留在家中工作等,但所有建議並非強制執行。

採取放任方式應對疫情,令英國首相約翰遜飽受質疑和壓力,他與衛生部門以及專家開會後決定改變政策,呼籲國民停止不必要接觸和外遊,如果情況許可,應盡量留在家中工作,要避免前往酒吧和戲院等人多聚集的地方。

所有有病徵人士和其密切接觸者要自我居家隔離14天,購買食物或生活必須品應由他人代勞,唯一可以外出的就是做運動,但要與其他人保持距離。

孕婦及70歲以上長者或長期病患者等「高危族群」,即使沒病徵亦應減少社交接觸,家居隔離12週,但所有建議並非強制執行。

約翰遜形容,英國的疫情正急速上升,首都倫敦等地會較快迎來疫情高峰,有必要採取史無前例的措施應對,否則確診的數目會在每五至六日倍增。

約翰遜說:「政府的要求會令國民感到困難和嚴重影響日常生活,但在這個關鍵時刻必須採取最有效措施,相信你們的改變能減慢傳播、減少感染和死亡人數。」

即使約翰遜形容英國疫情嚴峻,但他未有下令學校停課,有老師批評要學生繼續上課,與政府減少接觸的政策不一致。

政府顧問估計英國的疫情,現時落後歐洲最嚴重的意大利3週,建議的措施能有效阻止疫情蔓延,大幅減少染病人數。

當地至今有逾1500宗確診,但有估計實際的染病人數,介乎35,000至50,000人。

