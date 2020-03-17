英國改變放任政策 呼籲國民避免所有非必要接觸

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英國一改應對疫情的放任政策，收緊指引，呼籲國民避免不必要接觸和外遊、留在家中工作等，但所有建議並非強制執行。

採取放任方式應對疫情，令英國首相約翰遜飽受質疑和壓力，他與衛生部門以及專家開會後決定改變政策，呼籲國民停止不必要接觸和外遊，如果情況許可，應盡量留在家中工作，要避免前往酒吧和戲院等人多聚集的地方。

所有有病徵人士和其密切接觸者要自我居家隔離14天，購買食物或生活必須品應由他人代勞，唯一可以外出的就是做運動，但要與其他人保持距離。

孕婦及70歲以上長者或長期病患者等「高危族群」，即使沒病徵亦應減少社交接觸，家居隔離12週，但所有建議並非強制執行。

約翰遜形容，英國的疫情正急速上升，首都倫敦等地會較快迎來疫情高峰，有必要採取史無前例的措施應對，否則確診的數目會在每五至六日倍增。

約翰遜說：「政府的要求會令國民感到困難和嚴重影響日常生活，但在這個關鍵時刻必須採取最有效措施，相信你們的改變能減慢傳播、減少感染和死亡人數。」

即使約翰遜形容英國疫情嚴峻，但他未有下令學校停課，有老師批評要學生繼續上課，與政府減少接觸的政策不一致。

政府顧問估計英國的疫情，現時落後歐洲最嚴重的意大利3週，建議的措施能有效阻止疫情蔓延，大幅減少染病人數。

當地至今有逾1500宗確診，但有估計實際的染病人數，介乎35,000至50,000人。

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