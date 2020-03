特朗普擬未來兩週向美國民眾派錢 疫情下挽救經濟

【KTSF】

聯邦財政部長Steven Mnuchin週二表示,特朗普總統希望未來兩週向美國民眾寄出現金支票,期望藉派錢協助挽救新型肺炎疫情對美國經濟帶來的衝擊。

財長在白宮發布會中稱,總統已指示他這樣做,但財長沒有透露詳情,只表示派錢金額應該很高,而百萬富翁將不會受惠,財長說,希望能盡快將現金送到民眾的口袋。

另外,白宮週二要求國會通過一套緊急刺激經濟方案,金額高達8,500億元,協助商界和納稅人渡過難關,這是自2008年大衰退以來,華府推行規模最大的刺激經濟方案。

財長打算稍後與參議院共和黨人進行閉門午餐會時,披露方案的重點,參院多數黨領袖麥康尼承諾會快速採取行動。

據美聯社引述消息人士報導,白宮籌劃的方案,將會為在職人士大額減稅,同時為航空業注入500億元款項解困,另外也會推行援助小商業的計劃。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。