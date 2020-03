特朗普首用「中國病毒」字眼 中國外交部堅決反對

【有線電視】

特朗普總統以「中國病毒」形容新型冠狀病毒,中國外交部批評是污名化中國,強烈憤慨、堅決反對。

新型肺炎疫情「蔓延」到外交層面,特朗普在社交網站發文,提及美國會支援航空業等,尤其受「中國病毒」影響的行業,是特朗普首次用「中國病毒」此字眼形容新型肺炎。

中國外交部批評美國一些政客把新型冠狀病毒和中國相聯繫,是對中國搞污名化,強烈憤慨,堅決反對,又指世衛已明確反對,將病毒和特定國家聯繫,美國應當首先做好自己的事,立即糾正錯誤及停止對中方的無端指責。

前一日,楊潔篪應邀與蓬佩奧通電,談及新型肺炎疫情時亦針鋒相對,楊潔篪批評美國不斷詆毀中方防控疫情努力,警告詆毀抹黑中國的圖謀,都不可能得逞,又指在中國國家主席習近平指揮下,疫情防控情況向好,為全球防控工作爭取寶貴時間。

蓬佩奧則強烈反對中方試圖將疫情源頭責任推卸給美國,強調現時是各國攜手抗疫的時候,而不是去散播假消息和離奇誇張的謠言。

