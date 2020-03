舊金山全民居家抗疫 灣區捷運和Muni營運有哪些變動（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

舊金山市長布里德週一早上宣布,舊金山從週二凌晨開始進入全程居家隔離,公共交通部門在市府聲明下,灣區捷運(BART)和Muni會產生哪些變動?

舊金山市公共交通部長Jeffrey Tumlin說:「如大家所知,公交部門是政府所屬的必要服務行業,就像醫院、消防、便利商店等一樣必要,所以我們會堅守崗位,以確保在疫情期間滿足民眾日常所需。」

他說Muni正在重新分配班次,減少去往金融區的頻率,編排去往各大醫院和居民區的線路,以便民眾可以在不影響出行的情況下,在公共交通上保持社交距離。

為了保護運行工作者的健康安全,將取消Cable Car、F 線和E線,操作員也將在列車運行期間被分割開來。

Tumlin指出,Muni每晚都會徹底清潔,候車站一天擦洗4次,車站清潔人員會全力以赴,保障公共場所的衛生,交通部會持續向大家匯報關於公共交通和停車等信息的最新動向。

另外,因應疫情給各個行業帶來的衝擊,當局決定暫停過夜停車費超時72小時和高峰時段拖車費,但會維持與公共衛生和安全相關的政策,比如清理街道、堵塞自行車道、雙重停車等罰款,罰款人員也會正常工作,為確保交通秩序提供必要服務。

由於這是不斷變動的政策,交通局建議大家去SFMTA.COM查看詳情及更新信息。

BART的工作人員也依然會堅守崗位,保持與平時一樣的運行,每晚捷運會進行清潔與消毒,捷運警察也會繼續執勤,而其它非必要員工則會在家工作。

如果你生病了,當局建議不要乘坐公共交通,如果你的外出不屬於必要出行,當局希望你按照指南要求,也不要乘坐公共交通。

