舊金山全民居家抗疫 灣區捷運和Muni營運有哪些變動（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

舊金山市長布里德週一早上宣布，舊金山從週二凌晨開始進入全程居家隔離，公共交通部門在市府聲明下，灣區捷運（BART）和Muni會產生哪些變動？

舊金山市公共交通部長Jeffrey Tumlin說：「如大家所知，公交部門是政府所屬的必要服務行業，就像醫院、消防、便利商店等一樣必要，所以我們會堅守崗位，以確保在疫情期間滿足民眾日常所需。」

他說Muni正在重新分配班次，減少去往金融區的頻率，編排去往各大醫院和居民區的線路，以便民眾可以在不影響出行的情況下，在公共交通上保持社交距離。

為了保護運行工作者的健康安全，將取消Cable Car、F 線和E線，操作員也將在列車運行期間被分割開來。

Tumlin指出，Muni每晚都會徹底清潔，候車站一天擦洗4次，車站清潔人員會全力以赴，保障公共場所的衛生，交通部會持續向大家匯報關於公共交通和停車等信息的最新動向。

另外，因應疫情給各個行業帶來的衝擊，當局決定暫停過夜停車費超時72小時和高峰時段拖車費，但會維持與公共衛生和安全相關的政策，比如清理街道、堵塞自行車道、雙重停車等罰款，罰款人員也會正常工作，為確保交通秩序提供必要服務。

由於這是不斷變動的政策，交通局建議大家去SFMTA.COM查看詳情及更新信息。

BART的工作人員也依然會堅守崗位，保持與平時一樣的運行，每晚捷運會進行清潔與消毒，捷運警察也會繼續執勤，而其它非必要員工則會在家工作。

如果你生病了，當局建議不要乘坐公共交通，如果你的外出不屬於必要出行，當局希望你按照指南要求，也不要乘坐公共交通。

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