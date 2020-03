【KTSF】

南灣Santa Clara縣新增兩宗死亡個案,讓該縣死亡案例增至4宗。

Santa Clara縣衛生部指,兩名死者都是男性,一名80幾歲,一名50幾歲。

州長紐森在週一晚的網上直播表示,其中一名死者是無家可歸者,但當局並沒有指出哪一位死者是無家可歸者,以及兩名死者的更多信息。

