Santa Clara縣累計140人確診 舊金山40宗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

南灣Santa Clara縣週一新增24宗確診，累計近140宗，舊金山及東灣Contra Costa縣亦有新增案例，舊金山交通局宣布，會暫時部分的道路執法。

Santa Clara縣的疫情繼續爆發，一日之內新增24宗確診，累計達138宗，當中52人需要住院治療，而相信當中63人是經社區感染，縣衛生局預計感染人數會繼續上升，死亡個案暫時維持兩宗。

舊金山週一新增3宗確診，累計40宗，當局未有公布更多關於患者的資料，只表示希望市民認真跟從市府及衛生局發出的命令，人與人之間保持距離，繼續維持良好的衛生習慣。

此外，舊金山交通局週一宣布，將會暫停執行某些的交通條例，包括暫時不票控沒有住宅區停車許可但超時泊在住宅區的車輛，此外又暫停繁忙時段的拖車服務，以及與道路安全無關的拖車服務。

東灣Contra Costa縣週一亦新增5宗案例，累計34宗，而Alameda縣就有18宗確診。

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