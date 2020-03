Santa Clara縣累計140人確診 舊金山40宗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

南灣Santa Clara縣週一新增24宗確診,累計近140宗,舊金山及東灣Contra Costa縣亦有新增案例,舊金山交通局宣布,會暫時部分的道路執法。

Santa Clara縣的疫情繼續爆發,一日之內新增24宗確診,累計達138宗,當中52人需要住院治療,而相信當中63人是經社區感染,縣衛生局預計感染人數會繼續上升,死亡個案暫時維持兩宗。

舊金山週一新增3宗確診,累計40宗,當局未有公布更多關於患者的資料,只表示希望市民認真跟從市府及衛生局發出的命令,人與人之間保持距離,繼續維持良好的衛生習慣。

此外,舊金山交通局週一宣布,將會暫停執行某些的交通條例,包括暫時不票控沒有住宅區停車許可但超時泊在住宅區的車輛,此外又暫停繁忙時段的拖車服務,以及與道路安全無關的拖車服務。

東灣Contra Costa縣週一亦新增5宗案例,累計34宗,而Alameda縣就有18宗確診。

