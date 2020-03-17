灣區餐飲業雪上加霜 靠經營外賣苦撐下去（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區6縣擴大預防新冠肺炎擴散的禁令，本台記者週一走訪已經雪上加霜的餐飲業，現在他們只求顧客點外賣，讓大家能夠維持基本的生計。

走在San Mateo市中心，平常11點開店，很多都還大門深鎖，有的餐館門口貼營業時間縮短，有的乾脆貼上暫停營業通知，位於四街的大型港式飲茶粵菜館早已暫停營業，要到5月才重新開業，而原本不到中午就大排長龍的這間日本拉麵店，有食客說現在都不用等了。

平常停車位一位難求的San Mateo市中心，週一顯得冷冷清清，有的餐館乾脆選擇暫時停業，不過還有更多的餐館是選擇苦撐下去。

原本一桌難求的劉一手火鍋店，中午還有零星的食客，經濟好的時候，一天有6,000、7,000營業額，現在只有1,500元。

劉一手加州區經理Stanley Tse說：「基本上我們員工也減去70%，代表我可能以前廚房用7個人，現在用兩個人，前台你看到今天，我們只有一個服務員，所以老闆今天也要下來做。」

老闆除了希望房東能夠減租金，或暫緩繳房租，現在新規定要求餐館只做外賣，Tse說：「人還是要吃，我們也提倡把外賣做好，我們以前中午還會有休息，但我們現在從早上11時30半到晚上10點都可以點外賣，就是為了用外賣，來撐起我們的門店，撐起我們的員工，因為他們還是要活得對不對。」

另一間墨西哥餐廳週一中午接到很多外賣的訂單。

墨西哥餐廳老闆Paulina Espinoza說：「來吃的人已經少很多，但我們要讓大家知道，我們還在這裡為大家服務，如果希望外賣或送到家。」

這家老闆很佛心，她說儘管生意下滑，但是到現在還沒有解僱任何一位員工。

Espinoza說：「完全沒有，我們對員工有承諾，我們了解他們也要照顧家庭，因為顧客減少，我們就讓他們做其他工作，最主要是清潔，整理存貨等等。」

在過去幾年美國經濟繁榮，股票居高不下，帶動許多高檔奢侈品生意，像是高級健身房一間一間開，現在新的規定，這些店都必須暫停營業，新冠肺炎病毒給全球帶來的經濟骨牌效應，恐怕要花很長時間才能恢復元氣。

另外，San Mateo縣週日公布縣內第一宗新冠肺炎死亡案例，有32宗確診病例。

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