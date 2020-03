灣區餐飲業雪上加霜 靠經營外賣苦撐下去（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區6縣擴大預防新冠肺炎擴散的禁令,本台記者週一走訪已經雪上加霜的餐飲業,現在他們只求顧客點外賣,讓大家能夠維持基本的生計。

走在San Mateo市中心,平常11點開店,很多都還大門深鎖,有的餐館門口貼營業時間縮短,有的乾脆貼上暫停營業通知,位於四街的大型港式飲茶粵菜館早已暫停營業,要到5月才重新開業,而原本不到中午就大排長龍的這間日本拉麵店,有食客說現在都不用等了。

平常停車位一位難求的San Mateo市中心,週一顯得冷冷清清,有的餐館乾脆選擇暫時停業,不過還有更多的餐館是選擇苦撐下去。

原本一桌難求的劉一手火鍋店,中午還有零星的食客,經濟好的時候,一天有6,000、7,000營業額,現在只有1,500元。

劉一手加州區經理Stanley Tse說:「基本上我們員工也減去70%,代表我可能以前廚房用7個人,現在用兩個人,前台你看到今天,我們只有一個服務員,所以老闆今天也要下來做。」

老闆除了希望房東能夠減租金,或暫緩繳房租,現在新規定要求餐館只做外賣,Tse說:「人還是要吃,我們也提倡把外賣做好,我們以前中午還會有休息,但我們現在從早上11時30半到晚上10點都可以點外賣,就是為了用外賣,來撐起我們的門店,撐起我們的員工,因為他們還是要活得對不對。」

另一間墨西哥餐廳週一中午接到很多外賣的訂單。

墨西哥餐廳老闆Paulina Espinoza說:「來吃的人已經少很多,但我們要讓大家知道,我們還在這裡為大家服務,如果希望外賣或送到家。」

這家老闆很佛心,她說儘管生意下滑,但是到現在還沒有解僱任何一位員工。

Espinoza說:「完全沒有,我們對員工有承諾,我們了解他們也要照顧家庭,因為顧客減少,我們就讓他們做其他工作,最主要是清潔,整理存貨等等。」

在過去幾年美國經濟繁榮,股票居高不下,帶動許多高檔奢侈品生意,像是高級健身房一間一間開,現在新的規定,這些店都必須暫停營業,新冠肺炎病毒給全球帶來的經濟骨牌效應,恐怕要花很長時間才能恢復元氣。

另外,San Mateo縣週日公布縣內第一宗新冠肺炎死亡案例,有32宗確診病例。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。