美國職籃NBA布魯克林籃網隊有4名球員確診新型肺炎,令確診新型肺炎的NBA球員增至7人。

籃網隊是於週二公布消息,確診球員中,一人出現症狀,3人仍未出現症狀,4人目前已自我隔離,由隊醫照顧。

籃網隊亦表示,所有球員及隨行人員都已被要求自我隔離,監察身體狀況。

籃網隊最後一場比賽是3月10日,在洛杉磯客場擊敗湖人隊。

