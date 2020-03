【KTSF 萬若全報導】

一些簡單的動作,不需要到健身房舉重,就可以增加肌力,中醫師田維義為大家示範這些動作。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。