港府向全球發紅色外遊警示 週四起所有抵港者須強制檢疫（視頻）

【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥宣布,向全球所有國家發出紅色外遊警示,內地、澳門及台灣除外,星期四凌晨起,外地抵港人士要強制檢疫14天,她說輸入個案不斷上升,如果不採取嚴格措施,過去防控工作會前功盡廢。

過去兩星期,香港九成確診個案都是輸入個案或他們的緊密接觸者,林鄭月娥說情況值得關注,加上多國確診數字爆發性上升,宣布會向內地、澳門、台灣以外,全球所有國家地區發出紅色外遊警示,呼籲港人不要外遊。

3月19日起,所有外地抵港的人,包括香港居民或遊客都要強制14日檢疫或醫學監察。

林鄭月娥說:「如果嚴控不好,這些輸入個案在境内不斷傳播,出現社區爆發,後果更加不堪設想。香港留學生數以萬計,所以在這個情況下,給予一定時間,往往都是24小時或48小時,甚至72小時,讓大家作好準備,都是比較務實做法。」

她說主要會靠家居檢疫,因為檢疫中心之後會留給確診者的緊密接觸者,她呼籲在家居檢疫的人合作自律,違反檢疫令會依法追究,至今有2人會被起訴。

嚴控輸入的同時,境內傳播亦要守住,林鄭月娥說會非常小心看待復課。

林鄭月娥說:「4月20日香港全面復課沒甚麽可能,而且就算情況比較穩定也只能分階段地去做。這場抗疫戰將會是場持久戰,大家要有心理準備,我們難以在短期内完全可以處理這個疫情,每一位市民在這段時間都要稍為忍耐,避免聚餐和聚會活動。」

她說即使要復課,也先是高年級學生。

懲教署和政府資助的生產線會加快生產小童口罩,政府亦會提供6萬多個口罩,予海外回港人士上機配戴。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。