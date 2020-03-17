搵屋住專題：舊金山SOMA區新可負擔出租單位接受申請

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山SOMA區有110個全新可負擔租賃單位，現正接受民眾申請。

公寓位於Mission街1550號，在11和12街之間，臨近南Van Ness Ave，今年剛剛新近落成。

現在有40個開放式29個一房，39個兩房及2個三房單位接受申請，面積從403至1,139平方英尺不等，月租最低1,021元，最高1,417元。

公寓有44個可負擔停車位，月租100元，將根據抽籤先後次序提供，公寓另外還有自行車停車位，月租20元。

申請人年收入限制方面，1人家庭不得超過45,160元，2人家庭不得超過51,600元，3人家庭不得超過58,040元，4人家庭不得超過64,480元。

申請截止日期為3月26日下午5點，詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Hc9ENUAZ

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