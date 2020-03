【KTSF 劉瑩報導】

東灣Hayward市有長者可負擔租賃公寓的輪候名單現正接受民眾申請。

公寓位於Mission Blvd 28901號,目前開放的是一房單位輪候名單,月租將根據家庭收入有所不同,最低634元,最高1,099元,申請家庭需至少有一名成員年滿62歲或以上。

申請人家庭收入限制方面,1人家庭不得超過43,400元,2人家庭不得超過49,600元,3人家庭不得超過55,800元。

申請截止日期為3月27日,查詢詳情,請瀏覽:

https://www.edenhousing.org/property/alta-mira-senior-and-family-apartments

