【KTSF】

因應新型肺炎不斷擴散,社交媒體Facebook宣布,將會向每名僱員發放1,000元應急錢,協助他們應對疫情。

Facebook表示,這筆錢是讓僱員可以安排在家工作,以及支付託兒開支。

Facebook全球有約45,000名僱員,他們在2018年度的中位年薪是228,000元,暫時未知合約僱員是否也享有這項福利。

Facebook早前曾表示,公司的時薪工人,如清潔工和餐飲部員工,即使工時被削減,也可領取正常的工資。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。