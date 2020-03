【有線新聞】

香港中文大學醫學院發現,新型肺炎患者深喉唾液清除後,糞便仍有病毒,計劃為檢疫中心隔離人士化驗糞便。

中大分析14個新型肺炎患者的痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液及糞便,發現呼吸道、消化系統大便都100%驗到病毒,但是血液就驗不到,其中有病人18日後再驗痰和深喉唾液樣本驗不到病毒,但糞便仍有病毒存在。

中大醫學院院長陳家亮表示:「我們的研究發現,大便十分容易找到病毒,當中20%的人唾液樣本完全沒有病毒時,大便仍然有殘餘病毒,我們認為對政策及公共衛生是一個重要啟示。」

