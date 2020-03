中國宣布吊銷美國3大傳媒美籍新聞從業員記者證

【KTSF】

中國當地時間週三凌晨宣布,美國3大傳媒駐中國的所有新聞從業員將會被吊銷記者證,此舉等同驅逐他們出境。

中國外交部週三凌晨宣布,為紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報工作的美國公民,如記者證是在年底前到期,必須在10天內交出相關證件。

由於在中國工作的美國新聞從業員,其簽證是與記者證掛勾,因此中方此舉代表受影響的美籍員工很可能要離開中國,中方更指出,這些新聞從業員除了不能在中國內地工作,也不可在香港和澳門特別行政區工作。

特朗普政府本月初宣布對中國5大官方媒體的駐美僱員人數設限,不得多於100人,受影響的媒體分別是新華社、中國國際電視台(CGTN)、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報。

中方形容,吊銷記者證是中國有必要採取的反制措施,以回應中國媒體在美國遭遇的無理壓制。

不過,美國國務卿蓬佩奧表示,美國與中國的行動根本不能相提並論,因為駐美國的中國新聞從業員,可以享有中國沒有的新聞自由。

