加拿大宣布禁止美加公民以外人士入境。

加拿大總理杜魯多宣布因應疫情,拒絕所有遊客入境加拿大,加拿大公民和永久居民的直系親屬、以及空中服務員、外交人員和美國人則不受限制。

所有國際航班當地週四起只能於溫哥華和多倫多等4大機場降落。

妻子早前確診的杜魯多表示,非常時期須採取非常措施,仍然有信心可減慢病毒擴散。

