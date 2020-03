【KTSF】

由於新型肺炎疫情,加州主計長余淑婷(Betty Yee)宣布延長加州報稅日期。

個人所得稅或是公司稅的報稅日期延長到6月15日,如果要延遲報稅,根據此特殊截止日期,報稅的納稅人必須要在納稅表上頭用黑色筆註明州緊急狀態名稱,像是「COVID-19」,「Coronavirus」,告知加州稅務局您正在根據此一特殊情況延遲報稅,您就不會受罰。

提醒您,目前國稅局尚未有延稅的通知,納稅人還是要在4日15前完成報稅。

