加州州長紐森週二表示,在新型肺炎疫情下,加州大多數學校可能要停課至本學年結束。

紐森稱,加州差不多所有學校已停課,影響逾600萬學童,他估計當中很多學校將不能在暑假前復課。

他說加州已申請聯邦豁免,讓學童復課後,不用立即面對考試。

