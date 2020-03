聯邦醫務總監稱美國新型肺炎疫情如兩週前意大利

【KTSF】

聯邦醫務總監週一表示,美國目前出現的新型肺炎個案,是意大利兩週前的水平,這顯示美國的確診個案在政府加強檢測下,預料會持續上升。

醫務總監Jerome Adams接受Fox News訪問時說:「美國正處於感染的關鍵時刻,當你看看預測數字,我們有很大機會變成意大利。」

兩週前,意大利錄得1,700宗新型肺炎個案,共34人死亡,至今天,意大利的確診個案估計已達25,000宗,逾1,800人死亡,目前美國有3,000多宗個案,65人死亡。

Adams表示,美國在檢測方面已有很大躍進,這對追蹤和控制疫情致為關鍵。

Adams說,美國會增設30至40個檢測站,遍及19個州,每週可進行2,000至4,000個測試,不過,有衛生管理官員表示,由聯邦應急管理局和聯邦公共衛生服務部開設的社區檢測站,其實有能力每日為2,000至4,000人進行測試,聯邦政府將於週一開始啟用這些檢測站。

另外,俄亥俄州、伊利諾伊州宣布關閉所有酒吧和餐廳抗疫,加州也推出類似措施,但餐廳只規定客人容量減半,當被問及全美是否應禁止酒吧和餐廳營業時,聯邦首席傳染病專家Anthony Fauci說,他希望等待更多指引才作回應,但「有可能會發生」。

