英國「放任防疫」政策受批評醫護也不戴口罩（視頻）

【有線新聞】

面對疫情,英國採取「放任防疫」政策,至今有超過1,300人染病,週末期間死亡人數倍增至廿多人,有移民當地的港人指,連醫院醫護都不戴口罩,懷疑感染新型肺炎的人情況不嚴重不檢測。英國傳媒報道,當局正計劃強制隔離及檢驗懷疑個案。

被形容為「放任防疫」的英國政府,早前呼籲民眾病情不嚴重不用去醫院,亦無叫戴口罩,移民當地多年的港人親身經歷戴口罩被歧視,但醫院情況令她更驚訝。

居英港人Patsy表示:「我的兒子弄傷手部,帶他到兒科急症室求醫,所有人包括醫生、護士,沒有人戴口罩。護士跟我說你們戴口罩無用,說病毒微粒比口罩(結構)小,可以進入口罩。英國文化除非你患癌或快死了,才可以戴口罩。(政府政策)好像讓我們國民等死,無可能這樣。」

另外,有港人跟朋友打球,朋友翌日發燒送院、懷疑染病,但遲遲不能檢測,他作為接觸者亦無人跟進。

林先生表示:「醫院只會測試高危人士,例如長者,難聽說句,快死才有人理你。在英國看醫生而言,他說自己呼吸困難,他們全部人都覺得只是流感,發燒都叫你留在家,靠你自己。」

英國的防疫政策備受批評,政府決定改變方針,《每日電訊報》報道,警方會要求懷疑危及公眾健康的人在醫院或適合地方隔離14日,不跟從會被扣留再隔離,疑似個案要強制檢驗及交代旅遊史等,亦不排除會跟隨法國關閉酒吧和餐廳,必要時會將酒店和劇院改裝成醫院或隔離中心,至於是否全面停課,當局仍在考慮。

首相約翰遜和主要官員星期一開始每日舉行記者會,公布最新疫情。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。