英國「放任防疫」政策受批評醫護也不戴口罩（視頻）

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面對疫情，英國採取「放任防疫」政策，至今有超過1,300人染病，週末期間死亡人數倍增至廿多人，有移民當地的港人指，連醫院醫護都不戴口罩，懷疑感染新型肺炎的人情況不嚴重不檢測。英國傳媒報道，當局正計劃強制隔離及檢驗懷疑個案。

被形容為「放任防疫」的英國政府，早前呼籲民眾病情不嚴重不用去醫院，亦無叫戴口罩，移民當地多年的港人親身經歷戴口罩被歧視，但醫院情況令她更驚訝。

居英港人Patsy表示：「我的兒子弄傷手部，帶他到兒科急症室求醫，所有人包括醫生、護士，沒有人戴口罩。護士跟我說你們戴口罩無用，說病毒微粒比口罩（結構）小，可以進入口罩。英國文化除非你患癌或快死了，才可以戴口罩。（政府政策）好像讓我們國民等死，無可能這樣。」

另外，有港人跟朋友打球，朋友翌日發燒送院、懷疑染病，但遲遲不能檢測，他作為接觸者亦無人跟進。

林先生表示：「醫院只會測試高危人士，例如長者，難聽說句，快死才有人理你。在英國看醫生而言，他說自己呼吸困難，他們全部人都覺得只是流感，發燒都叫你留在家，靠你自己。」

英國的防疫政策備受批評，政府決定改變方針，《每日電訊報》報道，警方會要求懷疑危及公眾健康的人在醫院或適合地方隔離14日，不跟從會被扣留再隔離，疑似個案要強制檢驗及交代旅遊史等，亦不排除會跟隨法國關閉酒吧和餐廳，必要時會將酒店和劇院改裝成醫院或隔離中心，至於是否全面停課，當局仍在考慮。

首相約翰遜和主要官員星期一開始每日舉行記者會，公布最新疫情。

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