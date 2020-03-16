特朗普呼籲年輕人重視疫情免成播毒者

【KTSF 江良慧報導】

目前全國有就接近4,300宗確診新型肺炎病例，有至少78人死亡，不過專家都表示，預期數字將會急速上升，而特朗普總統和副總統彭斯領導的抗疫小組，週一就疫情再召開記者會，特朗普再就抗疫發出新指引。

特朗普說：「所有美國人，包括年輕力壯的，可能的話在家上課，避免參加超過10人的聚會，避免在酒吧、餐廳和公共的美食廣場飲食。」

特朗普亦說：「重要的是讓年輕人明白，他們可能病徵輕微，但卻很容易會傳播病毒。」

紐約市長週日公佈，市內所有公立學校停課，直至4月20日，有110萬學童受影響。

市長白思豪（Bill de Blasio）說：「很有可能我們現在停課，這個學年可能沒機會重開。」

除了停課外，紐約市也限制餐廳和酒吧只可以提供外賣服務，他們是仿效伊利諾伊和俄亥俄等州分的做法，因為聯邦疾控中心（CDC）建議，未來8個星期不要舉行50人以上的聚會。

伊利諾伊州州長J.B. Pritzker說：「本週較早前，我呼籲大家做理智判斷，留在家中避開酒吧不要聚眾，可惜太多人無認真對待。」

紐約州有超過950人確診，當中9人死亡，超越華盛頓州，成為全國最多確診個案的州分，州長要求特朗普容許美軍介入，他擔心州內的醫療體系會因為大量病人而不勝負荷。

紐約州州長Andrew Cuomo說：「我們可以讓陸軍工兵部隊進來，加固宿舍，意大利所發生的是，醫療系統不勝負荷，我們也會不勝負荷，根據所有數字，我們測試很緩慢，我們不要重蹈覆撤。」

有主流媒體以大標題直接指出，意大利正在向美國發出警示，如不及早防疫抗疫，美國就會步意大利的覆轍，現時美國實施歐洲旅遊制制，要從歐洲回美的人士在指定機場入境。

全國的機場場面混亂，因為來自歐洲的旅客，都要面對更多篩檢過程，有旅客拍攝到O’Hare機場人頭湧湧的場面。

在4個州的選民，則將會如期到票站投票，不過路易斯安那和喬治亞州都已經宣布會押後初選。

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