特朗普呼籲年輕人重視疫情免成播毒者

【KTSF 江良慧報導】

目前全國有就接近4,300宗確診新型肺炎病例,有至少78人死亡,不過專家都表示,預期數字將會急速上升,而特朗普總統和副總統彭斯領導的抗疫小組,週一就疫情再召開記者會,特朗普再就抗疫發出新指引。

特朗普說:「所有美國人,包括年輕力壯的,可能的話在家上課,避免參加超過10人的聚會,避免在酒吧、餐廳和公共的美食廣場飲食。」

特朗普亦說:「重要的是讓年輕人明白,他們可能病徵輕微,但卻很容易會傳播病毒。」

紐約市長週日公佈,市內所有公立學校停課,直至4月20日,有110萬學童受影響。

市長白思豪(Bill de Blasio)說:「很有可能我們現在停課,這個學年可能沒機會重開。」

除了停課外,紐約市也限制餐廳和酒吧只可以提供外賣服務,他們是仿效伊利諾伊和俄亥俄等州分的做法,因為聯邦疾控中心(CDC)建議,未來8個星期不要舉行50人以上的聚會。

伊利諾伊州州長J.B. Pritzker說:「本週較早前,我呼籲大家做理智判斷,留在家中避開酒吧不要聚眾,可惜太多人無認真對待。」

紐約州有超過950人確診,當中9人死亡,超越華盛頓州,成為全國最多確診個案的州分,州長要求特朗普容許美軍介入,他擔心州內的醫療體系會因為大量病人而不勝負荷。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「我們可以讓陸軍工兵部隊進來,加固宿舍,意大利所發生的是,醫療系統不勝負荷,我們也會不勝負荷,根據所有數字,我們測試很緩慢,我們不要重蹈覆撤。」

有主流媒體以大標題直接指出,意大利正在向美國發出警示,如不及早防疫抗疫,美國就會步意大利的覆轍,現時美國實施歐洲旅遊制制,要從歐洲回美的人士在指定機場入境。

全國的機場場面混亂,因為來自歐洲的旅客,都要面對更多篩檢過程,有旅客拍攝到O’Hare機場人頭湧湧的場面。

在4個州的選民,則將會如期到票站投票,不過路易斯安那和喬治亞州都已經宣布會押後初選。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。