特朗普新型肺炎檢測結果呈陰性

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特朗普總統接受新型肺炎檢測，結果呈陰性，白宮提升防疫措施，當地增至近3,000人染病、58人死亡，多個州首次出現死亡病例，美國擴大「封關」至英國及愛爾蘭。

經過連日明顯不情不願，特朗普終於接受了新型肺炎病毒檢測。

他表示：「我進來之前量了體溫。（我們也有） 你們有？ 好的。來比一比，你想比一比嗎？好的，那即是我們看來都很好。我昨晚也做了檢測，（你的體溫正常嗎，總統先生？）完全正常。」

特朗普的醫生表示，週五與他深入討論後，他選擇接受檢測，週六晚確認結果呈陰性。

醫生表示，特朗普與染病的人接觸至今約一星期，一直沒有任何病徵。

白宮宣布審慎起見，即日起所有緊密接觸特朗普與副總統彭斯的人都要量體溫，記者到白宮採訪也要，週六的記者會有一名記者體溫攝氏約37.7度，被拒入場。

彭斯則向白宮職員發電郵，提醒他們注意個人衛生、保持社交距離、避免身體接觸，保障大家安全。

美國全國疫情持續，西弗吉尼亞以外全部州分都有人染病，弗吉尼亞、路易斯安那與紐約州首次出現死亡個案。

華府決定擴大「封關」，繼早前的歐洲神根區後，進一步涵蓋英國及愛爾蘭，由這些地區回國的美國公民與永久居民則要自我隔離14天。

特朗普又表示正在考慮針對美國本土部分「熱點」實施旅遊限制。

另外，疫情亦影響到總統提名戰，繼路易斯安那後，佐治亞州原定月底初選亦延期，5月中才投票。

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