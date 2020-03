特朗普新型肺炎檢測結果呈陰性

【有線新聞】

特朗普總統接受新型肺炎檢測,結果呈陰性,白宮提升防疫措施,當地增至近3,000人染病、58人死亡,多個州首次出現死亡病例,美國擴大「封關」至英國及愛爾蘭。

經過連日明顯不情不願,特朗普終於接受了新型肺炎病毒檢測。

他表示:「我進來之前量了體溫。(我們也有) 你們有? 好的。來比一比,你想比一比嗎?好的,那即是我們看來都很好。我昨晚也做了檢測,(你的體溫正常嗎,總統先生?)完全正常。」

特朗普的醫生表示,週五與他深入討論後,他選擇接受檢測,週六晚確認結果呈陰性。

醫生表示,特朗普與染病的人接觸至今約一星期,一直沒有任何病徵。

白宮宣布審慎起見,即日起所有緊密接觸特朗普與副總統彭斯的人都要量體溫,記者到白宮採訪也要,週六的記者會有一名記者體溫攝氏約37.7度,被拒入場。

彭斯則向白宮職員發電郵,提醒他們注意個人衛生、保持社交距離、避免身體接觸,保障大家安全。

美國全國疫情持續,西弗吉尼亞以外全部州分都有人染病,弗吉尼亞、路易斯安那與紐約州首次出現死亡個案。

華府決定擴大「封關」,繼早前的歐洲神根區後,進一步涵蓋英國及愛爾蘭,由這些地區回國的美國公民與永久居民則要自我隔離14天。

特朗普又表示正在考慮針對美國本土部分「熱點」實施旅遊限制。

另外,疫情亦影響到總統提名戰,繼路易斯安那後,佐治亞州原定月底初選亦延期,5月中才投票。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。