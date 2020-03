特朗普說疫情或到8月才結束 聚會人數要減至10人以下

【KTSF】

白宮週一呼籲所有年老長者要留在家中,所有民眾要避免出席10人或以上的聚會,同時避免到餐廳用餐,希望能阻截新型冠狀病毒在美國社區傳播。

根據新指引,未來15天,不要舉行有10人或以上的聚會,課程應在家中進行,以及避免非必要的外遊或社交活動。

家中如有人確診新型肺炎,所有家庭成員都必須在家隔離。

特朗普總統週一在白宮出席記者會時,被問及疫情會在何時結束,他回答說,「如果我們做得好」,疫情或會在7月或8月結束,他這個預測,較先前說數週就結束的論調不同。

特朗普也坦言,新型肺炎疫情有可能令全美經濟步入衰退,這有可能令特朗普今年爭取連任帶來變數。

特朗普週一的表現,與他往常對疫情大派定心丸的態度有很大改變,他承認美國以至全球的疫情沒有受控,但他現階段暫沒計劃頒令限制國內旅遊,也不願指示各州取消舉行初選。

特朗普也明言會支持飽受打擊的旅遊業,但沒有提供細節。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。