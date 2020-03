灣區6縣將頒令居民留守室內 以阻截新型肺炎散播

【KTSF】

舊金山灣區6縣將會頒布「留守室內」的指令,適用縣內所有居民,根據指令,所有居民應留在家中,如非必要避免外出,以協助阻截新型冠狀病毒散播。

這項指令針對舊金山、Santa Clara縣、Alameda縣、San Mateo縣、Marin縣和Contra Costa縣,涵蓋逾670萬人,指令要求縣內民眾留在家中,至少直至4月7日。

在這段期間,民眾仍可帶狗散步,外出遠足,但要與其他人保持6呎距離,非必要集會和旅遊一律禁止,居民應在家工作,除非他們是提供必要服務,例如醫療或執法人員。

提供必須品的店舖仍會營業,包括超市雜貨店、藥房、獸醫診所、油站和銀行。

另外,舊金山市長布里德(London Breed)週一稍早發推文稱,由週一晚午夜起,市內所有民眾如非必要不要外出,盡量留在家中,民眾也無須趕忙出門搶購食物和日用品,因為這些店舖仍會開門做生意。

指令則不適用無家可歸者,但會建議他們找尋收容所。

灣區目前出現至少270宗確診個案,當中3人死亡,但由於測試工具不足,實際感染人數可能更高。

