布里德呼籲民眾勿恐慌 餐廳只限外賣

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的新冠肺炎確診個案持續上升，為了減低病毒在社區傳播的風險，灣區6個縣包括舊金山在內，宣布從週二凌晨12時起，如非必要，所有市民必須留在家中，居家抗疫。

灣區6個縣分別是Alameda、Contra Costa、Marin、Santa Clara、San Mateo及舊金山週一宣布，從3月17日凌晨12時起，即是週二晚起至4月7日，實施名為《Shelter in Place就地掩護》的措施，要求市民如無必要就不要外出，要留在家內，實行居家抗疫，希望將新型肺炎的社區傳播風險減到最低，受影響的市民超過670萬人。

舊金山市長布里德（London Breed）說：「這些措施的確擾亂大家的日常生活，但沒有必要恐慌，一些必須的市府服務，例如是警察局、消防局、交通工具及清潔等會如常。」

布里德表示，新的命令下，並非所有市民不准外出，只是想限制非必要的情況，如果是需要看醫生、取藥、照顧有需要的家人、購買日用品及食飯等必要活動，必要行程，市民一樣可以照做，但一些提供非緊急服務的場所，例如是健身房、酒吧及夜店等娛樂場所，週二晚午夜起會關閉三星期。

因此市府指出，大家不需要恐慌，藥房、雜貨店、銀行及油站等將會繼續營業。

唯一想大家留意的是，市府仍允許餐館營業，但餐館只能提供外賣及送貨。

舊金山華埠餐館老闆陳永興（Henry Chen）說:「你都見到，全部都是空的，只有幾個人坐在這，如果繼續這樣下去，我們都要專做外賣，或者暫時關門。」

在新命令下，市民仍然可以外出運動，但要確保人與人之間要隔開最少6呎距離，而所有非緊急的外遊及聚會亦會暫時禁止，所有緊急及非緊急的定義已經在市府的網站上公開，有興趣的民眾可以上網查詢。

警方表示，違反這項命令是一項輕罪，從法律上來說是可以執法的，但警方希望教育市民，讓他們可以自願配合。

舊金山警察局局長Bill Scott說：「我們希望公眾自願配合，亦呼籲大家這樣做，違反這項命令，從法律上是可以執法的，是一項輕罪，但這是最後一步，我想講清楚，現在並不是以刑事司法的方向去處理公共健康問題，這是關於教育公眾。」

舊金山市參議會主席余鼎昂（Norman Yee）說：「這不是一場遊戲，我希望尤其是長者及弱勢社群要認真對待，我們可以發出任何命令，但如果你們不跟從，所有事都是徒勞的，你們亦要盡你們的本分。」

這個禁令暫時到4月7日為止，布里德指，會因應實際的情況到時候縮短或延長，至於一些沒有手機或者不懂上網的人，市府會印刷小冊子，在電視上賣廣告及，透過非牟利機構向他們傳達抗疫資訊。

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