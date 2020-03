布里德呼籲民眾勿恐慌 餐廳只限外賣

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的新冠肺炎確診個案持續上升,為了減低病毒在社區傳播的風險,灣區6個縣包括舊金山在內,宣布從週二凌晨12時起,如非必要,所有市民必須留在家中,居家抗疫。

灣區6個縣分別是Alameda、Contra Costa、Marin、Santa Clara、San Mateo及舊金山週一宣布,從3月17日凌晨12時起,即是週二晚起至4月7日,實施名為《Shelter in Place就地掩護》的措施,要求市民如無必要就不要外出,要留在家內,實行居家抗疫,希望將新型肺炎的社區傳播風險減到最低,受影響的市民超過670萬人。

舊金山市長布里德(London Breed)說:「這些措施的確擾亂大家的日常生活,但沒有必要恐慌,一些必須的市府服務,例如是警察局、消防局、交通工具及清潔等會如常。」

布里德表示,新的命令下,並非所有市民不准外出,只是想限制非必要的情況,如果是需要看醫生、取藥、照顧有需要的家人、購買日用品及食飯等必要活動,必要行程,市民一樣可以照做,但一些提供非緊急服務的場所,例如是健身房、酒吧及夜店等娛樂場所,週二晚午夜起會關閉三星期。

因此市府指出,大家不需要恐慌,藥房、雜貨店、銀行及油站等將會繼續營業。

唯一想大家留意的是,市府仍允許餐館營業,但餐館只能提供外賣及送貨。

舊金山華埠餐館老闆陳永興(Henry Chen)說:「你都見到,全部都是空的,只有幾個人坐在這,如果繼續這樣下去,我們都要專做外賣,或者暫時關門。」

在新命令下,市民仍然可以外出運動,但要確保人與人之間要隔開最少6呎距離,而所有非緊急的外遊及聚會亦會暫時禁止,所有緊急及非緊急的定義已經在市府的網站上公開,有興趣的民眾可以上網查詢。

警方表示,違反這項命令是一項輕罪,從法律上來說是可以執法的,但警方希望教育市民,讓他們可以自願配合。

舊金山警察局局長Bill Scott說:「我們希望公眾自願配合,亦呼籲大家這樣做,違反這項命令,從法律上是可以執法的,是一項輕罪,但這是最後一步,我想講清楚,現在並不是以刑事司法的方向去處理公共健康問題,這是關於教育公眾。」

舊金山市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)說:「這不是一場遊戲,我希望尤其是長者及弱勢社群要認真對待,我們可以發出任何命令,但如果你們不跟從,所有事都是徒勞的,你們亦要盡你們的本分。」

這個禁令暫時到4月7日為止,布里德指,會因應實際的情況到時候縮短或延長,至於一些沒有手機或者不懂上網的人,市府會印刷小冊子,在電視上賣廣告及,透過非牟利機構向他們傳達抗疫資訊。

