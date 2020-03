【KTSF】

南灣聖荷西市府官員週一表示,市內有10名消防員確診新型肺炎,另有一名確診者於3月7日曾到Bascom社區中心出席一場足球活動,觸發該社區中心需要深層清潔。

市府透露,除10名消防員確診外,還有57名消防員正接受醫療監察。

另外,3月7日在Bascom社區中心舉行的Battle of the Bay Power足球賽事,有一名義工確診新型肺炎,該名義工在3月7日並無出現症狀,市府已吩咐該設施要進行深層清潔。

