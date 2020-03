【KTSF】

舊金山週一宣布再出現3宗新型肺炎確診個案,使總數增至40宗。

當局沒有就患者披露更多資料,只呼籲公眾要保持社交距離,同時要勤洗手,注意個人衛生。

