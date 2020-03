【KTSF】

新型肺炎疫情觸發美國民眾恐慌性搶購日用物資,為應付民眾的需求,Safeway超市週一宣布在北加州、內華達州西部和夏威夷的分店增聘店員和送貨司機,疫市下開創工作職位。

Safeway、Andronico’s、Vons和Pak ‘N’ Save現有2,000個空缺,同時正招聘全職或半職送貨司機。

受聘員工享有領薪培訓、員工購物優惠、彈性上班時間和工會福利,包括有薪年假和假期。

有興趣者可以上網到:careersatsafeway.com或safeway.com提供申請表,可以以直接到任何分店應徵。

