【有線新聞】

再有荷李活影星確診新型肺炎。

於電影新鐵金剛之量子殺機中,飾演邦女郎的烏克蘭女星奧嘉古莉寧高,在社交網站公布自己確診的消息,稱已病了一星期,主要病徵是發燒和疲累,確診後一直留在家中。

40歲的奧嘉古莉寧高無透露自己身處哪個國家,有報道指她住在倫敦。

