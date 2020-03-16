奧克蘭華埠中餐館生意大受打擊 市府有何援助措施

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在新型肺炎疫情的影響下，灣區不少餐館大受打擊，在奧克蘭（屋崙）華埠，有中餐館因為生意大跌，選擇暫時停業，市政府有甚麼方法幫助小商業呢？

奧克蘭華埠這間7,000平方呎的中餐館決定停業兩星期，老闆方先生表示，疫情爆發期間，沒有人願意來用膳，因為擔心坐得太近會感染病毒，單在午膳時間生意大跌七成，晚市更加大跌九成。

方先生指，餐館停業，最受衝擊的是他一班員工，不做生意就沒有薪金，但員工們一樣要支付租金，一樣要生活，因此對他們影響很大。

除了方先生外，奧克蘭華埠很多商戶都決定縮短營業時間，甚至選擇停業，包括金牡丹海鮮茶寮，金牡丹是奧克蘭其中一間最大型的中餐館。

同樣在富興中心開洗衣店的周女士，這一天就決定提早在下午兩時關門，因為全日沒有一個顧客，而星期五亦只有一位顧客。

除了奧克蘭華埠外，舊金山華埠這個週末一樣非常冷清，仍然選擇繼續開業的商戶指，每日營業額太少，根本不夠支付每天的營運成本，希望市府能夠協助小商業。

代表奧克蘭的國會眾議員Barbara Lee表示，現正籌備各項援助措施，例如是低利息的小商業貸款，及為受影響員工而設的失業金。

市長Libby Schaaf指，市內的非牟利機構KEVA正為小商業提供免息貸款，讓他們能夠度過難關，而且還設有較彈性的還款日期。

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