奧克蘭華埠中餐館生意大受打擊 市府有何援助措施

【KTSF】

在新型肺炎疫情的影響下,灣區不少餐館大受打擊,在奧克蘭(屋崙)華埠,有中餐館因為生意大跌,選擇暫時停業,市政府有甚麼方法幫助小商業呢?

奧克蘭華埠這間7,000平方呎的中餐館決定停業兩星期,老闆方先生表示,疫情爆發期間,沒有人願意來用膳,因為擔心坐得太近會感染病毒,單在午膳時間生意大跌七成,晚市更加大跌九成。

方先生指,餐館停業,最受衝擊的是他一班員工,不做生意就沒有薪金,但員工們一樣要支付租金,一樣要生活,因此對他們影響很大。

除了方先生外,奧克蘭華埠很多商戶都決定縮短營業時間,甚至選擇停業,包括金牡丹海鮮茶寮,金牡丹是奧克蘭其中一間最大型的中餐館。

同樣在富興中心開洗衣店的周女士,這一天就決定提早在下午兩時關門,因為全日沒有一個顧客,而星期五亦只有一位顧客。

除了奧克蘭華埠外,舊金山華埠這個週末一樣非常冷清,仍然選擇繼續開業的商戶指,每日營業額太少,根本不夠支付每天的營運成本,希望市府能夠協助小商業。

代表奧克蘭的國會眾議員Barbara Lee表示,現正籌備各項援助措施,例如是低利息的小商業貸款,及為受影響員工而設的失業金。

市長Libby Schaaf指,市內的非牟利機構KEVA正為小商業提供免息貸款,讓他們能夠度過難關,而且還設有較彈性的還款日期。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。