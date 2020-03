【KTSF】

Kaiser醫療機構將會在東灣設立多個新型冠狀病毒免下車Drive-Through檢測點。

這些測試點只對Kaiser會員開放,而且病患必須符合聯邦疾控中心(CDC)的檢測標準,並已取得醫生的轉介,才能到這些測試點進行檢測。

作為試點計劃的一部分,測試點不直接對公眾開放,當局亦無透露測試點的具體位置。

Kaiser發言人表示,希望透過這樣方式,減少患者和醫護的接觸,保障醫護人員的安全。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。