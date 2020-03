週四起從美國、英國、愛爾蘭抵港須強制家居隔離

【有線新聞】

香港特區政府對英國美國及愛爾蘭發出紅色外遊警示,星期四凌晨起抵港前14日去過這三個國家的人,都要接受強制家居檢疫。

歐美疫情持續,特區政府表示,鑑於英國、美國及愛爾蘭的新型肺炎個案數目持續及迅速上升,基於公共衞生考慮,決定向這三個國家發出紅色外遊警示,市民如非必要避免前往。

星期四零時零分起,抵港前14日到過這三個國家的人,不論是否香港居民都要接受家居強制檢疫。

早前已經有紅色外遊警示的埃及,星期四起從當地抵港的人亦要接受家居強制檢疫。

消息晚上公布後,在機場有旅客照常出發去英、美,說行程訂好不會改。

余太說:「去探望女兒、女婿一家,我們都會去20天,不會(提早),到時按原定機票日期回程,已預計要家居隔離,都無辦法。」

旅議會就表示,新措施對旅行團沒有太大影響,旅遊業議會總幹事陳張樂怡說:「基本上由3月中至4月中前往歐洲的旅行團已經全部取消,目前有在歐洲的旅行團行程涉及英國,但因為本來這些歐洲團行程都包括了神根公約國,所以當他們本月17日後返港,已經需要接受強制家居檢疫,所以並無因為英國的新要求,令更多旅行團需要檢疫。」

至於愛爾蘭及美國,旅議會說目前沒有旅行團在這兩個地方,本月底前亦沒有團出發到這兩個地方。

