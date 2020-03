【KTSF】

南灣Gilroy市市長週日晚在社交網站Facebook發文,指市內有一名長者因為染上新型肺炎病重不治。

Gilroy市長Roland Velasco在週日晚9時35分發文,指市內有兩名長者確診新型肺炎,當中一人不治,兩宗個案已獲聯邦疾控中心確認。

市長呼籲公眾保持社交距離,避免舉行人多的集會,同時遵守Santa Clara縣公共衛生局發布的抗疫指引。

