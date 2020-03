【KTSF】

新型肺炎雖然可怕,流感也很厲害,美國每年有多達3,000萬人患流感,去年有37,000人死於與流感有關的病症,今年的流感季節到現在,有144名兒童死於流感。

這個數字包括了CDC上週通報的8名兒童,這也是自從15年前開始通報以來,除了2009年H1N1流感大流行那一次以外最高的數字.

而今年兒童流感患者住院的人數比往年都要高,CDC預計在這個流感季節結束前,在3,600萬流感患者中,大概會有2.2萬人死亡.

根據最近4個星期內患者人數的持續下降,流感季節有消退的趨勢。

最近新冠肺炎的爆發,可能會影響有流感徵症者去醫院就診的人數,兒童死亡的數據也有一些偏差。

