聯儲局突減息一厘 再實施零利率政策

【有線財經】

美國聯儲局週日宣布大幅減息一厘，再次採納零利率政策，同時重啟量化寬鬆措施，規模達7,000億美元，用作買國債及MBS，近日曾批評聯儲局政策的特朗普總統，對決定表示高興。

減息後，聯邦基金的目標利率區間是0至0.25厘，是2015年底開始加息後，首次回落至這個2008年底金融海嘯時期的水平。

聯儲局指，疫情損害包括美國在內的各國社區，擾亂經濟活動，即使家庭消費平穩增長，但企業固定投資及出口仍疲弱，近日更有能源產業受壓，為應對疫情風險，政策將維持至聯儲局公開市場委員會相信，經濟已抵受了疫情衝擊等事情，繼續邁向最大就業及物價穩定的目標。

聯儲局同時公布，將增購5,000億美元國債及2千億美元按揭資產證券，將繼續監察市場條件，恰當時候作出調整。特朗普則表示對決定感到很高興。

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