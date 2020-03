聯儲局突減息一厘 再實施零利率政策

【有線財經】

美國聯儲局週日宣布大幅減息一厘,再次採納零利率政策,同時重啟量化寬鬆措施,規模達7,000億美元,用作買國債及MBS,近日曾批評聯儲局政策的特朗普總統,對決定表示高興。

減息後,聯邦基金的目標利率區間是0至0.25厘,是2015年底開始加息後,首次回落至這個2008年底金融海嘯時期的水平。

聯儲局指,疫情損害包括美國在內的各國社區,擾亂經濟活動,即使家庭消費平穩增長,但企業固定投資及出口仍疲弱,近日更有能源產業受壓,為應對疫情風險,政策將維持至聯儲局公開市場委員會相信,經濟已抵受了疫情衝擊等事情,繼續邁向最大就業及物價穩定的目標。

聯儲局同時公布,將增購5,000億美元國債及2千億美元按揭資產證券,將繼續監察市場條件,恰當時候作出調整。特朗普則表示對決定感到很高興。

