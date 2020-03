歐洲多國局部封關限制人流 歐盟呼籲確保貨物流通

【有線新聞】

歐洲新型肺炎疫情嚴峻,多個西歐和東歐國家局部「封關」限制人流,歐盟呼籲要確保貨物流通,同時限制成員國出口防護裝備。

歐盟龍頭之一德國,警員在陸路邊境逐一檢查回國的車輛,當地週一起實施邊境管制,局部封閉連接法國、瑞士、奧地利、盧森堡和丹麥5個鄰近國家的陸路邊境,限制非必要人流和旅客,貨物進出和跨國上班人士不受影響。

西班牙和鄰國葡萄牙暫時禁止兩國之間旅客經陸路過境,貨物繼續流通,跨國上班的人可以如常進出。

多個歐洲國家局部「封關」,歐盟呼籲成員國團結抗疫,同時確保區內貨物流通,並宣布限制口罩等防護裝備出口至歐盟以外地區。

已經關閉陸路邊境的還有波蘭和捷克,其中捷克更仿傚意大利及西班牙封鎖全國,未來一週除了上班、就醫和購買生活必需品,禁止國民外出,當局呼籲國民盡量請假,並禁止國民出國,外國人同樣不能入境。

荷蘭也關閉非必要商戶和餐廳,奧地利呼籲國民如非必要切勿外出,其他東歐小國如斯洛伐克、塞爾維亞等也有停市的措施。

