【KTSF】

美股週一再受重擊,道瓊斯指數暴跌2,997點,市場憂慮新型肺炎疫症會令全球經濟步入衰退。

美股近日經歷大上大落,週一的跌幅更驚人,道指暴跌12.9%,是1987年來最大,特朗普總統在收市前一小時呼籲美國民眾避免出席10人以上的聚會,令道指進一步急劇下瀉。

特朗普說經濟有機會陷入衰退,他揚言會協助陷入困境的航空業。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。