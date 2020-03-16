疫情下全美各行各業受重創 電影院生意慘淡

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在新型肺炎疫情下，全美各行各業都受到重創，電影院的票房錄得20年來的最差，不少大型連鎖店，例如是Walmart決定縮短營業時間，蘋果公司（Apple）及服裝店Nike決定停業。

灣區各縣的政府宣布禁止舉行多人聚集的活動後，電影院的生意非常慘淡，過去一個週末，Pixar電影公司的電影”Onward”票房最高，但對比上一套推出的Pixar電影，票房大跌73%。

紐約及西雅圖等地的電影院為了應對疫情，都紛紛暫停營業，其餘繼續營業的亦只提供有限的座位，每位觀眾之間亦要分隔一定距離。

大型百貨公司Walmart決定縮短所有分店的營業時間，24小時營業的分店，營業時間改到早上6時至晚上11時，員工的上班時間不變，但店鋪關門的時間就容許員工補貨，來應對顧客瘋狂搶購物資。

蘋果公司即日起關閉中國市場以外所有的分店，直至3月27日。

服裝連鎖店A&F及Urban Outfitters週日起停業至3月28日，Nike亦決定停業至3月27日。

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