疫情下全美各行各業受重創 電影院生意慘淡

在新型肺炎疫情下,全美各行各業都受到重創,電影院的票房錄得20年來的最差,不少大型連鎖店,例如是Walmart決定縮短營業時間,蘋果公司(Apple)及服裝店Nike決定停業。

灣區各縣的政府宣布禁止舉行多人聚集的活動後,電影院的生意非常慘淡,過去一個週末,Pixar電影公司的電影”Onward”票房最高,但對比上一套推出的Pixar電影,票房大跌73%。

紐約及西雅圖等地的電影院為了應對疫情,都紛紛暫停營業,其餘繼續營業的亦只提供有限的座位,每位觀眾之間亦要分隔一定距離。

大型百貨公司Walmart決定縮短所有分店的營業時間,24小時營業的分店,營業時間改到早上6時至晚上11時,員工的上班時間不變,但店鋪關門的時間就容許員工補貨,來應對顧客瘋狂搶購物資。

蘋果公司即日起關閉中國市場以外所有的分店,直至3月27日。

服裝連鎖店A&F及Urban Outfitters週日起停業至3月28日,Nike亦決定停業至3月27日。

