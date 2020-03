美國疾控中心建議取消或順延50人以上集會

【有線新聞】

美國增至逾3,500人感染新型肺炎,美國疾控中心(CDC)建議全國未來兩個月要取消或推遲50人以上的集會,特朗普總統呼籲民眾毋須過慮,囤積防疫物資。

美國加強歐洲入境管制後,由歐洲回國的美國人要在13個指定機場入境,機場人山人海,並非全部人有戴口罩。

疾控中心最新防疫指引,提到群眾聚集及大型活動容易傳播病毒,建議未來8週取消或順延50人以上的集會,例如是節日慶祝、體育活動、婚禮等,新指引比各地方政府公布限制數百人集會的措施更嚴格。

疾控中心同時建議要採取措施保持社交距離,保護高危族群。

白宮疫情特別工作小組成員、國家過敏和傳染病研究所所長福西更建議全國封鎖14日。

但特朗普似乎無意這樣做:「你不需要買這麼多,別緊張,放鬆。零售商正聯手合作,與聯邦及地方政府領袖確保食物和必需品持續供應,會確保沒有短缺。」

地方政府則繼續加強防,俄亥俄、伊利諾伊、加州和馬薩諸塞州首府波士頓,區內所有餐廳及酒吧有限度營業,提前至晚上11點前關門。

全國共29個州相繼停課,最新宣布的是馬薩諸塞州和紐約,紐約市內近2,000間公立學校、過百萬名幼稚園至高中學生,週一開始要留在家中至4月20日,Nike和星巴克等多個大型企業亦關閉部分門市。

