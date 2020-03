【KTSF】

加州州長紐森週日明令要求州內所有65歲或以上的長者及長期病患待在家裏,酒吧、夜店、酒莊等即日關閉,餐廳要減少一半容客量,增加社交距離。

州長紐森週日頒令,要求州內酒吧和酒莊關閉,餐館則可以繼續營業,但要將客容量減半,來增加社交距離。

有記者問及紐森是否就酒吧餐廳禁令增加巡邏,紐森回應指,沒有要加強執法力度或者,將加州變成警察管治。

另外,紐森也宣布所有65歲或以上的長者,還有患有慢性病的人士,需留在家中不要外出,減少新型肺炎的蔓延。

紐森表示目前,有最少13個小組來計劃如何為留在家中的長者提供必要的日常用品。

