灣區確診新型肺炎個案增至251宗 北灣兩宗社區傳播

【KTSF】

目前灣區共有251宗確診新型肺炎,全加州有超過335宗,至少6人死亡,北灣Sonoma縣在週末兩日出現首兩宗社區傳播案例。

北灣Sonoma縣衛生部在上週六公佈,第一宗社區傳播案例,患者是Rohnert Park Health Center一名員工,在週日公佈第二宗,第二宗患者沒有外遊紀錄,目前正在居家隔離。

南灣Santa Clara縣週日公布新增23例,累計總數達114例,為灣區最多確診案例,有兩人死亡,48人需要入院接受治療,52人相信是經社區感染。

舊金山則新增9例,累計總數達37例,包括兩名舊金山加大(UCSF)醫護人員,不過兩人都是在院外感染,正自我隔離當中,院方正追蹤與兩人接觸過的同事及病人。

中半島San Mateo縣週日公佈第一宗縣內死亡個案,該縣目前有32例。

東灣Contra Costa縣則有29例。

