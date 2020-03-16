灣區確診新型肺炎個案增至251宗 北灣兩宗社區傳播

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目前灣區共有251宗確診新型肺炎，全加州有超過335宗，至少6人死亡，北灣Sonoma縣在週末兩日出現首兩宗社區傳播案例。

北灣Sonoma縣衛生部在上週六公佈，第一宗社區傳播案例，患者是Rohnert Park Health Center一名員工，在週日公佈第二宗，第二宗患者沒有外遊紀錄，目前正在居家隔離。

南灣Santa Clara縣週日公布新增23例，累計總數達114例，為灣區最多確診案例，有兩人死亡，48人需要入院接受治療，52人相信是經社區感染。

舊金山則新增9例，累計總數達37例，包括兩名舊金山加大（UCSF）醫護人員，不過兩人都是在院外感染，正自我隔離當中，院方正追蹤與兩人接觸過的同事及病人。

中半島San Mateo縣週日公佈第一宗縣內死亡個案，該縣目前有32例。

東灣Contra Costa縣則有29例。

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