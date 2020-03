Amazon宣布增聘10萬人手 應付疫情下大量訂單

【KTSF】

網購龍頭Amazon週一宣布,將會在全美聘用10萬人手,以應付新型肺炎疫情伴隨以來的大量訂單,在民眾要留守在家避疫下,不少人選擇網購採購必需品,Amazon亦因此訂單大增.

Amazon亦表示,時薪僱員每小時的工資會加兩元,為期至4月底,受惠員工包括倉庫、付運中心和Whole Foods超市工作的員工,這些員工的時薪至少有15元,在英國和一些歐洲國家的員工也享有類似的加薪。

Amazon表示,這個週末訂單大增,令營運培添壓力,Amazon提醒顧客,或未能在兩天內收到貨品,同時不少家居清潔用品已售罄,目前正全力補貨中。

Amazon上週亦修訂了請假的政策,如果時薪員工確診新型肺炎,或需要隔離,Amazon會繼續向這些員工支付薪酬最多兩週。

而Amazon需要聘請的人手包括全職和半職員工,包括送貨司機和倉務員等。

Amazon是美國僱員人手最多的第二大企業,首位是Walmart,Amazon目前在全球僱用近80萬人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。